Sud Sudan, positivi al Covid 27 membri staff del presidente

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Ventisette membri del personale della presidenza del Sud Sudan hanno contratto la malattia Covid-19.

Lo ha confermato alla Bbc un assistente presidenziale.

Si tratta principalmente di impiegati e membri della squadra di sicurezza presidenziale. Il capo dello Stato, Salva Kiir, non ha contratto il virus, secondo il suo portavoce, Ateny Wek Ateny.

"È vero, più di 20 dipendenti sono risultati positivi, in particolare la squadra di protezione [di Kiir] e personale interno all'ufficio del presidente. Sono uno dei due dirigenti di alto grado risultati positivi, io e l'analista politico. Il numero totale è 27", ha detto Ateny alla Bbc, aggiungendo che l'intero personale della sede presidenziale nella capitale, Juba, sarà sottoposto a una seconda tornata di test per precauzione. Il secondo test sarà fatto anche a due ministri del gabinetto e a un consigliere presidenziale. (ANSA).