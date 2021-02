Marocco: inondato laboratorio tessile sotterraneo, 24 morti

(ANSA) - RABAT, 08 FEB - Almeno 24 persone sono morte oggi in Marocco quando forti piogge hanno provocato un'inondazione che ha sommerso un laboratorio tessile clandestino sotterraneo a Tangeri.

Il laboratorio si trovava in una casa privata, secondo l'agenzia di Stato Map. Altre dieci persone che si trovavano all'interno sono state tratte in salvo. (ANSA).