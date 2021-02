Libia: portavoce Haftar, congratulazioni per nuovo esecutivo

(ANSA) - TUNISI, 06 FEB - Ahmed al Mismari, portavoce dell'esercito nazionale libico (Lna), facente capo al generale Khalifa Haftar, si è congratulato con il popolo libico "per i risultati del Forum di dialogo politico libico, sotto gli auspici della Missione di Sostegno delle Nazioni Unite in Libia, per gli sforzi continui e reali della rappresentante speciale ad interim del segretario generale dell'Onu in Libia, Stephanie Williams, che hanno portato all'elezione della nuova autorità esecutiva a cui aspirano tutti i libici".

In questo contesto, ha detto Mismari in un video, "il Comando Generale si congratula con le figure nazionali che sono state elette per adempiere alle funzioni di capo del Consiglio presidenziale, Mohamed Yunus Menfi e capo del governo nazionale, Abdul Hamid Mohammed Dbeibah".

"I libici sperano di poterli vedere al loro diligente lavoro nel fornire servizi ai cittadini e preparare il Paese alle elezioni generali previste per il 24 dicembre 2021, secondo quello che è stato concordato essere l'inizio del processo democratico, e la costruzione del nuovo stato libico, uno stato di istituzioni e di diritto", conclude il portavoce di Haftar.

(ANSA).