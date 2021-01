Nigeria: presidente licenzia tutti i capi delle forze armate

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha licenziato i capi delle forze armate del Paese nominati nel 2015 e con una mossa a sorpresa ha anche comunicato via Twitter i loro sostituti. Il presidente nigeriano ha scritto di aver "accettato le dimissioni immediate" dei capi e di "ringraziarli tutti per l'impegno nel portare una pace duratura in Nigeria".

Buhari non ha fornito alcuna motivazione per questa scelta che riguarda esercito, marina, aeronautica e stato maggiore della Difesa. La Nigeria continua a essere alle prese con una diffusa insicurezza nazionale, che comprende gli attacchi di Boko Haram e dilaganti sequestri di persona. (ANSA).