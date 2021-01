Burundi: partito di governo nomina nuovo segretario generale

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il partito di governo del Burundi, Cndd-Fdd, ha nominato come proprio leader Reverien Ndikuriyo, che assumerà il ruolo di segretario generale ricoperto dal presidente Evariste Ndayishimiye, in carica fino a maggio 2020, quando ha vinto le elezioni. Il partito ha pubblicato via Twitter le fotografie del Congresso straordinario di Cndd-Fdd tenutosi nella capitale del Burundi, Gitega.

Ndikuriyo si unì all'inizio degli anni '90 all'allora gruppo ribelle prima che si trasformasse in un movimento politico.

Cinquantenne ed ex governatore della provincia di Makamba, il nuovo segretario generale è noto per i suoi discorsi schietti e diretti. (ANSA).