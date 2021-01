Mozambico: allagamenti per il ciclone Eloise, almeno 4 morti

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Parti del Mozambico centrale sono rimaste allagate dopo il passaggio del ciclone Eloise vicino alla città portuale di Beira con velocità del vento fino a 160 chilometri orari. Quattro persone sono morte, secondo funzionari locali citati dalla Bbc.

Beira ha ricevuto 250 millimetri di pioggia in 24 ore, secondo l'Istituto Nazionale di Meteorologia (INAM) del Mozambico.

I funzionari locali e le agenzie umanitarie stanno valutando l'entità del danno in modo da poter aiutare le persone colpite e stanno cercando di ripristinare le reti elettriche e le comunicazioni, interrotte in alcune aree. (ANSA).