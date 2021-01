ZAKI: LEGALE, ALTRI 15 GIORNI DI RECLUSIONE

(ANSA) - IL CAIRO, 19 GEN - Altri 15 giorni di reclusione per Patrick Zaki, lo studente dell'università d Bologna in carcere da quasi un anno in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva su internet: lo ha comunicato all'ANSA una sua legale, Hoda Nasrallah.

"Quindici giorni", ha risposto al telefono l'avvocatessa alla domanda su cosa fosse stato deciso all'udienza dell'altro ieri.

"Ci si aspettava una scarcerazione", si è limitata ad aggiungere Hoda. (ANSA).