Zaki: legale, ancora in attesa della decisione su detenzione

L'avvocata di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere al Cairo, Hoda Nasrallah, ha dichiarato di essere ancora in attesa della decisione della procura dopo l'udienza di ieri sul rinnovo o meno della custodia cautelare del giovane. La legale ha inoltre denunciato l'assenza di funzionari in procura, cosa che rende impossibile conoscere l'esito dell'udienza. (ANSA).