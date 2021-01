Libia: Jan Kubis nuovo inviato speciale Onu

- NEW YORK, 16 GEN - Lo slovacco Jan Kubis è il nuovo inviato speciale dell'Onu per la Libia, secondo quanto riferiscono all'agenzia Afp fonti diplomatiche. La nomina è stata approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dopo quasi 11 mesi di estenuanti trattative seguite alle dimissioni, all'inizio di marzo del 2020, del libanese Ghassan Salamé.

Kubis, 68 anni, è stato fino ad oggi coordinatore speciale dell'Onu per il Libano. In passato ha diretto le missioni delle Nazioni Unite in Afghanistan e in Iraq e precedentemente, dal 2006 al 2009, è stato ministro degli Esteri del suo Paese.