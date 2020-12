Repubblica Centrafricana: ribelli hanno bloccato 14% seggi

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Oltre il 14 per cento dei seggi elettorali nella Repubblica Centrafricana non è stato operativo durante le elezioni presidenziali e legislative di domenica scorsa a causa di ribelli armati che hanno attaccato i votanti e bloccato il personale. Lo ha detto la commissione elettorale, citata da Al Jazeera.

Circa 800 - su un totale di 5.408 seggi a livello nazionale - non sono stati aperti, ha riferito ieri Theophile Momokouama, dirigente dell'autorità elettorale, in una conferenza stampa nella capitale Bangui. "Ci sono state località in cui gli elettori sono stati brutalizzati, minacciati di morte. Al personale elettorale è stato proibito di operare sul campo", ha aggiunto.

Evariste Mongo, membro dell'amministrazione locale, ha detto ieri che gli attacchi sono avvenuti nelle città di Carnot, Nola e Bambari, tutte a ovest del Paese. Non sono stati riportati feriti. (ANSA).