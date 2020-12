Covid: Sudafrica, superata quota un milione di contagi

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Ha superato quota un milione il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente in Sudafrica dall'inizio della pandemia, secondo l'università americana Johns Hopkins. Il numero dei decessi nel Paese africano, che conta oltre 55 milioni di abitanti, è di 26.735 e quello dei guariti è di quasi 845 mila.

Nei giorni scorsi, il Governo sudafricano ha affermato che non ci sono prove che il nuovo ceppo del coronavirus identificato in Sudafrica sia più pericoloso o contagioso del suo 'cugino' isolato nel Regno Unito. (ANSA).