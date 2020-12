Zaki: Eipr, già domani udienza su carcerazione

(ANSA) - IL CAIRO, 04 DIC - Si terrà già domani, e non come previsto finora a inizio gennaio, un'udienza sul rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna in carcera in Egitto da quasi dieci mesi.

Lo segnala un tweet di Eipr, l'ong egiziana per la quale il 29enne era ricercatore in studi di genere, esprimendo la speranza che Patrick venga scarcerato come avvenuto per i tre dirigenti della stessa 'Iniziativa egiziana per i diritti personali' rimessi in libertà ieri. (ANSA).