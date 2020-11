Kenya:ultima giraffa bianca munita di Gps contro bracconieri

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - L'unica giraffa bianca conosciuta al mondo vive in Kenya ed è stata dotata di un dispositivo di localizzazione Gps contro i bracconieri. Lo comunica l'associazione ambientalista Ishaqbini Hirola Community Conservancy, citata da Bbc Africa.

L'associazione controlla la fauna selvatica della contea di Garissa, a nord-est del Kenya, e sostiene che grazie a questo dispositivo i ranger potrebbero seguire i movimenti della giraffa in tempo reale. L'animale, maschio, ha una rara condizione genetica chiamata leucismo, che causa la perdita della pigmentazione della pelle.

Si pensa che sia l'ultimo della sua specie dopo che i bracconieri hanno ucciso una femmina e un cucciolo di sette mesi, ugualmente bianchi. Le loro carcasse sono state trovate in un'area protetta di Garissa, dove il maschio della giraffa vive attualmente da solo.

Il dispositivo di localizzazione sarebbe stato attaccato lo scorso 8 novembre a una delle corna della giraffa, afferma in una nota l'organizzazione, aggiungendo che esso fornirà aggiornamenti orari sulla posizione della giraffa, consentendo così ai ranger di tenere l'esemplare unico "al sicuro dai bracconieri". Secondo l'Africa wildlife foundation (Awf), circa il 40 per cento delle giraffe è scomparso negli ultimi 30 anni, anche a causa del bracconaggio e del traffico di animali selvatici. (ANSA).