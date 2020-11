Abiy, 'Giustizia prevarrà. Etiopia prevarrà'

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "La giustizia prevarrà. L'Etiopia prevarrà". Lo scrive sul suo profilo Twitter il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali, pubblicando una nota in cui sottolinea come "la nostra campagna per mantenere la legge nella regione del Tigrè sta procedendo bene" e che sarà costretto a rispondere delle sue responsabilità chi ha commesso saccheggi o azioni mirate a destabilizzare l'Etiopia. (ANSA).