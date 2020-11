Libia: Williams (Onu), elezioni il 24 dicembre 2021

(ANSA) - TUNISI, 13 NOV - La rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu e capo ad interim dell'Unsmil, Stephanie Williams, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa online che i partecipanti al Forum del Dialogo politico libico riuniti a Tunisi hanno concordato di fissare la data del 24 dicembre 2021 per le elezioni libiche.

Si tratta di un risultato importante al quale sono pervenuti i 75 invitati di varie circoscrizioni e parti politiche della Libia al Forum del Dialogo politico libico riuniti a Tunisi da lunedì scorso per cercare di ridisegnare gli assetti futuri del Paese, martoriato da anni di contrapposizioni tra il governo di accordo nazionale di Tripoli, riconosciuto dall'Onu, e il potere incarnato dal generale Khalifa Haftar in Cirenaica. (ANSA)