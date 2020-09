Coronavirus: Oms, l'Africa registra una diminuzione dei casi

(ANSA) - BRAZAVIL, 25 SET - L'Africa ha scampato un aumento "esponenziale" dei casi di coronavirus registrati altrove probabilmente per la bassa densità della sua popolazione, il clima caldo e umido e la giovane età dei suoi abitanti, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L'Africa registra a oggi 1.439.657 contagi con 34.706 decessi, una cifra molto inferiore a quella di altri continenti, con i soli Stati Uniti che segnalano 6.979.937 casi con 202.827 morti.

"La trasmissione del coronavirus in Africa è stata contrassegnata da un numero relativamente inferiore di infezioni, diminuite negli scorsi due mesi", ha affermato l'Oms in una dichiarazione. "Nelle ultime quattro settimane, sono stati registrati 77.147 nuovi casi contro i 131.647 delle precedenti quattro settimane", ha aggiunto.

L'agenzia dell'Onu per la salute ha dichiarato che alcuni dei Paesi africani più colpiti dalla pandemia come Algeria, Camerun, Etiopia, Ghana, Costa d'Avorio, Kenya, Madagascar, Nigeria, Senegal e Sudafrica hanno visto un costante calo delle infezioni negli ultimi due mesi. Probabili contributi a questi bassi tassi di contagio, secondo l'Oms, sono stati dati dalla "combinazione di bassa densità di popolazione, clima caldo e umido e alta percentuale di giovani".

"Circa il 91 per cento delle infezioni nell'Africa sub-sahariana hanno riguardato persone di meno di 60 anni e oltre l'80 per cento dei casi sono stati asintomatici", ha detto ancora l'Oms. Il declino del contagio è la testimonianza dell'apporto decisivo delle misure prese per la salute pubblica da tutti i governi della regione, ha detto Matshidiso Moeti, direttrice regionale dell'Oms per il continente. (ANSA).