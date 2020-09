Coronavirus: il Marocco riapre le frontiere al turismo

Il Marocco riapre ai turisti, seppure sotto certe condizioni. Una prenotazione d'hotel e il test anti-Covid negativo basteranno per varcare i confini. È la Confederazione nazionale delle imprese, l'omologa di Confindustria ad annunciare il via libera arrivato dal Ministero degli Esteri. Potranno entrare anche professionisti stranieri su invito delle imprese marocchine. Gli stranieri che vorranno entrare in Marocco dovranno prenotare i voli già operativi, riservati inizialmente solo a quanti avevano la residenza o il passaporto marocchino.

I collegamenti aerei, operati da Royal Air Marocco e Air Arabia saranno mantenuti ben oltre il 10 settembre, data che era stata fissata come termine ultimo.

Il settore turistico gravemente colpito dalle conseguenze della pandemia, tira un sospiro di sollievo: è dal 19 marzo che il Marocco aveva chiuso le frontiere.