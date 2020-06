Migranti: Oim, 618 riportati in Libia in una settimana

(ANSA) - IL CAIRO, 30 GIU - In sette giorni, dal 23 al 29 giugno, sono stati 618 i migranti "intercettati in mare e riportati in Libia". Lo segnala un tweet dell'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, rilanciando il proprio bollettino marittimo settimanale relativo alla Libia.

La cifra fa salire a 5.475 il numero di migranti riportati in Libia quest'anno, per la maggior parte uomini (4.826), ma anche donne (402) e minori (247) di cui 74 sono bambine, segnala il grafico Oim. Ad arrivare in Italia sono stati in 260.

In questi primi sei mesi dell'anno gli annegamenti avvenuti sulla "rotta mediterranea centrale", quella che dalla Libia porta all'Italia, sono stati 98 e 149 le persone disperse, ha registrato ancora l'agenzia collegata alle Nazioni unite.

(ANSA).