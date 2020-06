Belgio: re si scusa per 'ferite' colonialismo in Congo

(ANSA) - BRUXELLES, 30 GIU - Il re Filippo del Belgio per la prima volta nella storia del Paese si è detto "profondamente dispiaciuto per le ferite" inflitte durante il colonialismo alla Repubblica democratica del Congo.

In una lettera al presidente del Paese africano, Félix Tshisekedi, in occasione dei 60 anni dell'indipendenza, il sovrano belga ha scritto: "Ci tengo ad esprimere il mio più profondo dispiacere per le ferite del passato il cui dolore è oggi ravvivato dalle discriminazioni ancora presenti nella società". (ANSA).