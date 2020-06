Migranti: Tunisia arresta due organizzatori traversate

(ANSA) - TUNISI, 21 GIU - Le autorità tunisine hanno arrestato, a Sfax e Mahdia, due organizzatori di traversate illegali verso l''Italia. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero dell'Interno di Tunisi precisando che le unità della Guardia nazionale, hanno fermato a Mahdia un uomo di 37 anni, dopo una lunga indagine e presso il proprio domicilio è stata trovata una somma in denaro di 81 mila dinari (pari a 25 mila euro circa).

Un altro organizzatore di operazioni di emigrazione irregolare è stato arrestato ieri nel governatorato di Sfax, ha aggiunto il ministero, senza fornire ulteriori dettagli.

Investita dei due fatti, la Procura della Repubblica ha emesso due ordinanze di custodia cautelare nei confronti degli arrestati e avviato un'indagine penale per scoprire altri eventuali complici. (ANSA).