Malawi: torna alle urne dopo annullamento presidenziali 2019

(ANSA) - LILONGWE, 21 GIU - Il Malawi - uno dei paesi più dimenticati del pianeta dove la metà degli abitanti vive sotto la soglia della povertà - torna oggi a votare per il suo presidente dopo l'annullamento per frode del voto dello scorso anno che portò alla rielezione di Peter Mutharika .

Conosciuto ai più per le piantagioni di tabacco e per le visite della cantante americana Madonna che nel Paese africano ha adottato quattro bambini, si è distinto per essere il secondo paese del continente, dopo il Kenya nel 2017, per aver convinto la magistratura ad abrogare uno scrutinio elettorale.

Di fatto si contendono la poltrona di presidente Peter Mutharika, 79 anni, al potere dal 2014, e il suo rivale Lazarus Chakwera, 65 anni, dal momento che il terzo candidato in lizza, Peter Kuwani ha poche possibilità di essere in grado di interferire in questo faccia a faccia.

Alle elezioni del 21 maggio 2019, la Commissione elettorale (MEC) aveva proclamato la vittoria di Mutharika attribuendogli il 38,57% dei voti, appena 160.000 in più rispetto all'avversario Chakwera (35,41 %). Ma quest'ultimo non ha mai accettato questi risultati che, ai suoi occhi, erano scandalosamente fraudolenti.

Per diversi mesi, il Malawi - solitamente pacifico - ha vissuto una stagione movimentata dal ritmo delle manifestazioni dell'opposizione spesso caratterizzate da episodi di violenza tra manifestanti e polizia e dalle udienze davanti al più alto tribunale del paese. Con sorpresa di tutti, i giudici della Corte suprema hanno annullato i risultati del voto presidenziale, confermando "irregolarità generalizzate e sistematiche". (ANSA).