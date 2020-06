Libia: Sarraj in Algeria, incontra il presidente Tebboune

(ANSA) - TUNISI, 20 GIU - Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto il capo del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico, Fayez Al-Sarraj, in visita di lavoro alla testa di una grande delegazione. Lo ha reso noto la presidenza algerina in un comunicato.

Questa visita - si sottolinea - fa parte degli "intensi sforzi compiuti dall'Algeria per riprendere il dialogo tra i fratelli libici al fine di trovare una soluzione politica alla crisi, una soluzione basata sul rispetto della volontà del popolo fraterno e la garanzia della sua integrità territoriale e sovranità nazionale, lontana da qualsiasi intervento militare straniero".

Pochi giorni fa era stato ad Algeri anche il presidente del parlamento di Tobruk (Hor), Aquila Saleh. L'Algeria è da tempo impegnata in una soluzione politica che coinvolga i vari attori regionali sotto l'egida Onu. (ANSA)