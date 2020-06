Libia: Sarraj, Europa e Onu aiutino soluzione politica

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Il nostro governo non si arrenderà mai e non permetterà che in Libia sorga una dittatura, di nessun genere. Oggi chiedo che le nazioni europee e l'Unione europea ci sostengano nel realizzare questa visione. Chiedo che l'Onu continui a sostenerci nello sforzo di unire i libici e di lavorare a una soluzione politica, come ha fatto": è l'appello del premier del governo di accordo nazionale libico Fayez al Sarraj contenuto in un suo intervento pubblicato oggi sul quotidiano la Repubblica.

Nell'articolo Sarraj ricorda inoltre i "rapporti storici di antica data" della Libia con l'Italia e sottolinea che la "Libia non dimenticherà i Paesi che sono stati accanto al suo popolo nei momenti più duri; renderemo omaggio a quei Paesi e stabiliremo forti basi di futura cooperazione", scrive. (ANSA).