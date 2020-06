Libia: Di Maio, vogliamo una tregua sostenibile

(ANSA) - ISTANBUL, 19 GIU - "Vogliamo un cessate il fuoco sostenibile in Libia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella conferenza stampa ad Ankara con l'omologo turco Mevlut Cavusoglu. Il titolare della Farnesina ha inoltre sottolineato che la missione Ue Irini per il controllo dell'embargo delle armi, cui partecipa anche l'Italia, "non deve favorire nessuna delle parti", ma "contribuire a fermare il conflitto". (ANSA).