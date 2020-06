Al via colloqui tra leader Somalia e Somaliland

I presidenti della Somalia e del Somaliland si incontrano oggi ufficialmente per la prima volta nel tentativo di andare verso una normalizzazione dei tesi rapporti tra i due. Lo rende noto Mogadiscio in un comunicato.

I colloqui si svolgono a Gibuti sotto la presidenza del presidente Ismail Omar Guelleh e con la partecipazione del premier etiopico Abiy Ahmed. Il presidente somalo Mohamed Abdullahi Mohamed, conosciuto come 'Farmajo', "è impegnato in tutti gli sforzi per dare vita a fruttuosi colloqui con il Somaliland", afferma in un comunicato il portavoce del presidente, Abinur Mohamed Ahmed. L'agenda non è stata resa nota. In febbraio il premier etiopico ha ospitato un incontro informale tra i due presidenti. "La delegazione del Somaliland avrà l'opportunità di dire al mondo che il Somaliland ha diritto alla sua sovranità", ha scritto su Twitter il ministero degli Esteri del Paese, non riconosciuto dalla comunità internazionale.