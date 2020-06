Oim: Libia insicura, trovare alternative

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "La notte scorsa il personale dell'Oim in Libia era al punto di sbarco di Tripoli per fornire assistenza di emergenza a 185 migranti riportati a terra dalla guardia costiera. Riteniamo che la Libia non sia un porto sicuro. Devono essere trovate soluzioni alternative". Lo scrive su Twitter Federico Soda, capo missione dell'Oim in Libia.