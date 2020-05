40mila in fuga dalle violenze in Nigeria

(ANSA) - ABIDJAN, 12 MAG - Le violenze nel nord-ovest della Nigeria hanno provocato la fuga in Niger di 23 mila persone e costretto altre 19 mila a spostarsi all'interno del Niger. Lo ha annunciato il portavoce dell'Alto Commissariato Onu per i profughi (Unhcr), Babar Baloch, citato in un un comunicato dell'organizzazione.

I dati, si precisa nella nota, si riferiscono al mese di aprile.