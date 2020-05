Niger: 20 morti in attacco a villaggi

(ANSA) - NIAMEY, 11 MAG - Nel corso di una serie di attacchi contro tre villaggi nella regione di Tillabéri, del Niger, sono state uccise almeno 20 persone, ha reso noto oggi il governatore della regione vicino al Mali. Ieri "banditi armati sono arrivati su diverse motociclette intorno alle 17.30 ora locale. Hanno attaccato residenti in tre villaggi e ucciso 20 persone", ha detto Tidjani Ibrahim Katiella, governatore della regione di Tillabéri. Gli assalitori, il cui numero non è ancora stato determinato, "hanno saccheggiato i negozi per prendere il grano e hanno portato via anche il bestiame prima di andare a nord" in Mali, ha detto il governatore. Per combattere i jihadisti che operano regolarmente in quest'area, le autorità hanno adottato nuove misure a gennaio, tra cui il divieto di traffico diurno e notturno e la chiusura di alcuni mercati "che forniscono carburante e grano ai terroristi", secondo Tidjani Ibrahim Katiella.