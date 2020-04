Ue, dichiarazioni Haftar inaccettabili

(ANSA) - BRUXELLES, 28 APR - "In Libia seguiamo con grande preoccupazione gli sviluppi e chiediamo da tempo agli attori di fermare i combattimenti e avviare un processo politico. In particolare le ultime dichiarazioni del generale Khalifa Haftar e ogni tentativo a spingere verso soluzioni unilaterali, anche con la forza, non porteranno mai a una soluzione sostenibile per il Paese e non possono essere accettati". Lo ha detto Peter Stano il portavoce dell'Alto rappresentante Ue Josep Borrell.