Nigeria: calca per cibo, 5 morti

Almeno 5 donne e una bambina sono state travolte e uccise durante la calca che si è formata per la distribuzione di aiuti umanitari nel nordest della Nigeria dove è in corso una rivolta di jihadisti. E' quanto riferiscono alcuni militari e abitanti. Le vittime sono state calpestate quando migliaia di persone si sono precipitate a ricevere denaro e vestiti distribuiti dal governo nella città di Gamboru, vicino al confine con il Camerun. "Cinque cadaveri, quattro donne e una bambina, sono stati trasportati in ospedale insieme a 7 feriti", ha detto una fonte medica. "Altri corpi sono stati identificati dai parenti sul posto", ha aggiunto la fonte senza specificare quanti.

Tuttavia, secondo il capo di una milizia anti-jihadista locale, Umar Kachalla, "c'è stata una fuga forzata che ha causato la morte di 12 tra donne e bambini e altri 7 sono rimasti feriti in modo grave".