L'Europa reagisce: 'Primi controdazi Ue il 15 aprile, altre misure a maggio'. Berlino: 'Impatto simile all'invasione dell'Ucraina'

09:35

"Noi non siamo affatto in concorrenza coi formaggi locali: si tratta di prodotti diversi che hanno posizionamento, standard di produzione, qualità e costi differenti: è pertanto assurdo colpire un prodotto di nicchia come il Parmigiano Reggiano per proteggere l'economia americana". È il commento di Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano reggiano sui dazi imposti da Trump, il 20% per l'Ue. Una "tariffa fissa", sottolinea, che colpisce anche il Parmigiano.

"I dazi sul nostro prodotto - precisa Bertinelli - passano quindi dal 15% al 35%. Di certo la notizia non ci rende felici, ma il Parmigiano Reggiano è un prodotto premium e l'aumento del prezzo non porta automaticamente a una riduzione dei consumi.

Lavoreremo per cercare con la via negoziale di fare capire per quale motivo non ha senso applicare dazi a un prodotto come il nostro che non è in reale concorrenza con i parmesan americani. Ci rimboccheremo le maniche per sostenere la domanda in quello che è il nostro primo mercato estero e che rappresenta oggi il 22,5% della quota export totale. Il Parmigiano Reggiano copre circa il 7% del mercato dei formaggi duri a stelle e strisce e viene venduto a un prezzo più che doppio rispetto a quello dei parmesan locali".

"Imporre dazi su un prodotto come il nostro aumenta solo il prezzo per i consumatori americani - aggiunge - senza proteggere realmente i produttori locali. È una scelta che danneggia tutti.

Oggi, il vero nemico dei produttori di latte non sono le loro controparti estere, ma i prodotti che vengono chiamati 'latte' o 'formaggio' pur non avendo alcuno legame con terra e animali, come i cibi a fermentazione cellulare".