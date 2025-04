Ecco i dazi di Trump, Paese per Paese

Dazi minimi del 10%, che diventano "reciproci" per i Paesi che la Casa Bianca ritiene ingiusti nelle proprie politiche commerciali verso gli Usa: a partire dalla Cina che si vede inflitto un 34% sul proprio export verso gli Usa, mentre l'Unione europea vedrà un aggravio del 20% per il suo export nel momento in cui approda alle dogane Usa e la Gran Bretagna si fermerebbe alla soglia minima del 10%.

Ecco la lista dei dazi più significativi - con effetto "immediato" - annunciati oggi dal presidente Donald Trump. Con l'eccezione significativa di Canada e Messico, per ora esenti dai dazi reciproci ma soggetti ai dazi selettivi del 25% su alcuni beni già annunciati nei giorni scorsi.

CINA al 34%, UE al 20%, SVIZZERA al 31%, GRAN BRETAGNA al 10%, GIAPPONE al 24%, INDIA al 26%, COREA DEL SUD al 25%, INDONESIA al 32%, CAMBOGIA al 49%, THAILANDIA al 36%, TAIWAN al 32%,

