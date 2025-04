Trump: 'Putin farà la sua parte nei negoziati'. Mosca e Kiev si accusano a vicenda

Il presidente americano Donald Trump ha affermato di aspettarsi che il presidente russo Vladimir Putin "farà la sua parte" nell'ambito di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina, ribadendo la sua fiducia nel presidente russo nei confronti del quale aveva in precedenza espresso dei dubbi. "Penso che manterrà fede a quanto mi ha detto e credo che rispetterà la sua parte dell'accordo ora", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca.

L'Ucraina vuole raggiungere con gli Stati Uniti un accordo sui minerali che sia "reciprocamente accettabile", ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino, Andrii Sybiha, dopo le critiche dei media e dei leader politici ucraini che considerano l'ultimo progetto americano molto sfavorevole a Kiev. "Lavoreremo con i nostri colleghi americani per raggiungere un testo reciprocamente accettabile", ha dichiarato il capo della diplomazia ucraina durante una conferenza stampa con la sua controparte lituana a Kiev.

Mosca e Kiev si accusano a vicenda di colpire le infrastrutture

La Russia accusa le forze armate ucraine di "continuare quotidianamente ad attaccare unilateralmente gli impianti energetici russi". Lo riporta la Tass citando un comunicato del ministero della Difesa di Mosca.

La Russia accusa Kiev di aver attaccato ieri coi droni una stazione elettrica a Novogoryevka, nella regione ucraina di Zaporizhzhia in parte occupata dalle truppe russe, provocando blackout in due centri abitati, e un'altra infrastruttura energetica nella regione russa di Belgorod provocando interruzioni nelle forniture elettriche a "1.200 consumatori". Le dichiarazioni di Mosca non sono al momento verificabili in modo indipendente. Mosca e Kiev si accusano a vicenda di non rispettare lo stop ai raid su questi impianti.

Ma il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga, ha denunciato da parte sua che decine di migliaia di persone nell'Ucraina meridionale sono rimaste oggi senza elettricità dopo gli attacchi russi, nonostante le promesse del Cremlino di non attaccare le infrastrutture energetiche del Paese: lo ha reso noto il governo di Kiev. "Questa mattina, un altro attacco russo ha danneggiato una centrale elettrica a Kherson, lasciando 45.000 residenti senza elettricità", ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga, durante una conferenza stampa.

La notte scorsa la Russia non ha utilizzato droni contro l'Ucraina per la prima volta dall'inizio dell'anno: è quanto emerge dalle statistiche dell'Aeronautica militare di Kiev, come riporta Ukrainska Pravda. Allo stesso tempo, le forze russe non hanno rinunciato ad attaccare il Paese. Secondo il capo del Consiglio regionale di Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk, nella notte il nemico ha continuato a colpire Nikopol, danneggiando tre abitazioni, infrastrutture e un edificio amministrativo.

