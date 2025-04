Perego, possibile ruolo del Brasile nel peacekeeping in Ucraina

"Il Brasile è un Paese che riteniamo possa essere importante anche nei contesti geopolitici al di fuori della regione. Se immaginiamo il coinvolgimento di attori terzi per un ruolo di peace keeping in Ucraina, oltre all'India che citiamo spesso, si potrebbe pensare ad un'eventuale ruolo del Brasile". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, a margine della sua missione alla Laad Security and Defence di Rio de Janeiro, la fiera del settore più importante dell'America Latina, a cui partecipano varie aziende italiane.



