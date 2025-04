Perego, auspichiamo ampia convergenza sul piano di Difesa Ue

"Il piano von der Leyen permette ai Paesi europei una maggiore flessibilità, scorporando le spese della difesa dal patto di stabilità e consentendo di investire nella sicurezza senza intaccare il welfare, l'educazione e la salute. Permette di investire in tecnologie e innovazione, su settori come il cyber, lo spazio, l'underwater, che afferiscono la vita quotidiana di tutti i cittadini". Lo ha spiegato il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, in visita alla Laad Security and Defense di Rio de Janeiro.

"L'auspicio è che sul piano della Commissione Ue ci sia un'ampia convergenza politica, perché investire in difesa e sicurezza significa investire in tecnologia e deterrenza, e tutelare la nostra architettura di società", ha proseguito il sottosegretario, mettendo anche in guardia sui pericoli quotidiani della guerra ibrida.



