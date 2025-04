La denuncia dell'Unicef: 'Almeno 322 bambini uccisi a Gaza negli ultimi 10 giorni'

La rinnovata offensiva di Israele a Gaza ha causato la morte di almeno 322 bambini e il ferimento di altri 609 negli ultimi 10 giorni, secondo l'Unicef. Le cifre includono i bambini che sarebbero stati uccisi o feriti quando il reparto chirurgico dell'ospedale Al Nasser, nel sud di Gaza, è stato colpito in un attacco il 23 marzo, ha affermato l'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia in una dichiarazione.

La maggior parte di questi bambini - aggiunge l'Unicef - erano sfollati e si erano rifugiati in tende di fortuna o in case danneggiate. Dopo aver posto fine a un cessate il fuoco durato quasi due mesi nella guerra con Hamas, Israele ha ripreso a bombardare intensamente Gaza il 18 marzo e ha poi lanciato una nuova offensiva di terra. "Il cessate il fuoco a Gaza ha fornito un'ancora di salvezza disperatamente necessaria per i bambini di Gaza e la speranza di una via di ripresa", ha affermato la direttrice esecutiva dell'Unicef Catherine Russell. "Ma i bambini sono stati nuovamente gettati in un ciclo di violenza mortale e privazione". Russell ha aggiunto: "Tutte le parti devono rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale per proteggere i bambini". In quasi 18 mesi di guerra, più di 15.000 bambini sarebbero stati uccisi, oltre 34.000 feriti e quasi un milione di bambini sono stati ripetutamente sfollati e privati ;;dei servizi di base, informa l'Unicef, chiedendo la fine delle ostilità e che Israele ponga fine al divieto di ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, in vigore dal 2 marzo.

Hamas, armatevi in tutto mondo contro piano Trump su Gaza

Hamas: 'Armatevi in tutto il mondo contro il piano di Trump su Gaza' - Un alto leader di Hamas ha invitato oggi i sostenitori del movimento in tutto il mondo a imbracciare le armi e a combattere il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di trasferire più di due milioni di abitanti di Gaza in Paesi confinanti come Egitto e Giordania. "Di fronte a questo piano sinistro, che unisce massacri e carestia, chiunque possa portare armi, in qualsiasi parte del mondo, deve agire", ha affermato Sami Abu Zuhri. "Non trattenere un esplosivo, un proiettile, un coltello o una pietra. Lasciate che tutti rompano il loro silenzio".

Intanto il ministero della Sanità di Hamas ha riferito che sono 1.001 i morti dalla ripresa dei raid israeliani su Gaza, il 18 marzo scorso. Il ministero precisa che 80 persone sono rimaste uccise nelle ultime 48 ore, facendo salire a 50.357 morti il bilancio totale delle vittime dal 7 ottobre 2023.

Le Idf hanno intanto emesso un avviso di evacuazione per i palestinesi nell'intera area di Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale, affermando che l'esercito sta "tornando a combattere con grande forza per eliminare le capacità delle organizzazioni terroristiche in queste aree", riporta il Times of Israel. In un post su X, il portavoce in lingua araba delle Idf, il colonnello Avichay Adraee, pubblica una mappa della zona che verrà evacuata, invitando gli abitanti di Gaza a spostarsi nella zona di al-Mawasi, sulla costa meridionale della Striscia.

Netanyahu sceglie un ex comandante della Marina a capo dello Shin Bet

Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu ha scelto l'ex comandante della Marina, Eli Sharvit, come prossimo direttore del servizio di sicurezza interna israeliano (Shin Bet): lo ha reso noto il suo ufficio. "Dopo aver condotto ampi colloqui con sette candidati qualificati, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha deciso di nominare l'ex comandante della Marina, ammiraglio (in riserva) Eli Sharvit, come prossimo direttore dello Shin Bet", si legge in un comunicato. All'inizio di marzo la Corte Suprema ha sospeso il licenziamento dell'attuale capo dello Shin Bet, Ronen Bar, in attesa che vengano esaminati i ricorsi contro la decisione del governo.

