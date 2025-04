Expo 2025,campana di Pontificia Fonderia Marinelli per il Molise

La Pontificia Fonderia Marinelli realizza la campana che la Regione Molise presenterà al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, in occasione della settimana dedicata al Molise, in programma dal 6 al 12 luglio. Opera unica dal forte valore simbolico, la realizzazione artigiana pesa 740 kg, misura 110 cm in altezza e 105 cm di diametro. L'iniziativa è voluta dall'Assessorato regionale del Molise alle Attività produttive, Sviluppo Economico e Internazionalizzazione delle Imprese, guidato da Andrea Di Lucente, quale strumento concreto di promozione internazionale delle eccellenze molisane.

LA campana è in bronzo con dettagli in bassorilievi, su un lato reca incise le sagome dell'Italia e del Giappone artisticamente intrecciate per simboleggiare il legame storico e culturale tra i due Paesi. Questa rappresentazione grafica non solo celebra la reciproca ammirazione, ma anche le opportunità di scambio e collaborazione che nascono dall'incontro di due culture millenarie.

Su un altro lato della campana, insieme ai loghi del Padiglione Italia e della Regione Molise, spicca Italia-chan, la mascotte ufficiale dell'esposizione italiana. Con il suo design vivace e accattivante, rappresenta lo spirito del Paese, unendo tradizione e innovazione con un tocco di simpatia e modernità.

Sul lato opposto, un maestoso ciliegio affonda le radici in una zolla che riproduce la forma del Molise. In alto spicca la dicitura MOLISAKURA, che unisce il Molise e il Giappone attraverso un simbolo potente: il fiore di sakura, emblema di rinascita e bellezza effimera. Il simbolo di MOLISAKURA, accompagnato dalla frase distintiva 'Tradizione che fiorisce nel futuro', celebra l'incontro tra la tradizione artigianale molisana e la cultura giapponese.

Il quarto lato della campana porta un messaggio di pace universale. Al centro, l'immagine del Genbaku Dome di Hiroshima, simbolo di memoria e resilienza, è affiancata da delicate gru di carta, emblema giapponese di speranza e longevità. Accanto ad esse, due ulivi italiani rappresentano la pace e il legame tra passato e futuro. L'incisione " 80° HIROSHIMA" commemora l'80° anniversario del bombardamento atomico, invitando a riflettere sull'importanza della memoria condivisa e della cooperazione per un mondo migliore.

"La campana della Pontificia Fonderia Marinelli che verrà esposta al Padiglione Italia è simbolo di cultura e tradizione, di un territorio, il Molise, che vede nell'artigianato un elemento di grande eccellenza» ha commentato l'Amb. Mario Vattani, Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka.

«La campana è, da sempre, un simbolo di comunità che ispira tanto la cultura orientale quanto quella occidentale: in Giappone come in Italia, il suo suono scandisce momenti solenni e collettivi, e diventa oggi segno tangibile di un dialogo tra mondi diversi, uniti dalla ricerca di armonia e comprensione reciproca." "Con questa campana portiamo in Giappone una delle tradizioni più antiche del nostro artigianato locale" - ha dichiarato l'assessore Andrea Di Lucente - "con la sua forza evocativa e la ricchezza dei suoi simboli, non è solo un'opera d'arte, ma un messaggio di amicizia e collaborazione. Sarà il suono di questa campana a ricordare al mondo l'importanza del dialogo, nel segno della cultura e della pace. La fusione a cui abbiamo assistito rappresenta il momento cruciale ed emozionante della creazione e arricchisce la millenaria storia della Pontificia Fonderia Marinelli di un nuovo capitolo internazionale. Il Molise può ripartire dalla forza del suo artigianato per affrontare con successo i mercati internazionali".

Al termine dell'esposizione la campana sarà donata alla città di Hiroshima come gesto di pace e segno di vicinanza tra i territori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA