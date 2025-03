Trump sfida i giudici e deporta altri 17 prigionieri in Salvador

L'amministrazione Trump sfida la magistratura e invia altri 17 prigionieri nel Salvador nonostante una corte d'appello Usa abbia confermato la sospensione delle espulsioni di venezuelani in base all'Alien Enemies Act of 1798.

E in un video in stile hollywoodiano che il dittatore dello stato centroamericano Nayib Bukele ha pubblicato sui social, si vede un aereo militare statunitense che sbarca i prigionieri scortati da soldati mascherati. Gli uomini vengono messi in ginocchio con le mani legate dietro la schiena, mentre sono rasati a forza prima di essere messi dietro le sbarre.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha descritto i 17 detenuti come "criminali violenti" che appartengono a due gang, la MS-13 del Salvador e la Tren de Aragua del Venezuela, che Washington ha dichiarato organizzazioni terroristiche straniere. "Questi criminali non terrorizzeranno più le nostre comunità e i nostri cittadini", ha detto Rubio ringraziando Bukele. Rubio ha detto che i prigionieri includono "assassini e stupratori". Bukele è andato oltre e ha detto che ci sono "sei stupratori di bambini".

