Donald Trump minaccia "bombardamenti" e "dazi secondari" contro l'Iran se il paese non raggiungesse un accordo con gli Stati Uniti, che vogliono assicurarsi che non sviluppi l'arma nucleare. "Se non stringono un accordo ci saranno bombardamenti come non ne hanno mai visti prima", ha detto Trump in un'intervista a Nbc, precisando comunque che i funzionari statunitensi e quelli iraniani si stanno "parlando".



