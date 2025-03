'Trump alle aziende europee, rispettare l'ordine contro le diversità'

L'amministrazione Trump chiede alle grandi aziende europee di rispettare l'ordine esecutivo che vieta i programmi relativi alla diversità, l'equità e l'inclusione.

L'ambasciata americana a Parigi e quelle in altri paesi europei hanno inviato una lettera ad alcune delle grandi imprese del Vecchio Continente spiegando che l'ordine esecutivo firmato da Donald Trump si applica anche alle aziende che sono fuori dagli Stati Uniti se forniscono prodotti e servizi al governo americano. Lo riporta il Financial Times che ha preso visione della missiva, nella quale è contenuto anche un questionario per attestare la conformità all'ordine del presidente.

La lettera sembra segnalare - mette in evidenza il quotidiano - come l'amministrazione Trump sia intenzionata ad ampliare la sua campagna contro la diversità anche alle aziende non americane.

Parigi, interferenza inaccettabile lettera Usa a aziende

Il ministero francese del Commercio estero ha denunciato "l'ingerenza americana" dopo che una lettera dall'ambasciata degli Stati Uniti a Parigi è stata inviata a diverse aziende francesi chiedendo loro se stessero attuando programmi interni per combattere la discriminazione. "Le interferenze americane nelle politiche di inclusione delle imprese francesi, come la minaccia di dazi doganali ingiustificati, sono inaccettabili", ha affermato il ministero in un comunicato stampa inviato all'AFP.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA