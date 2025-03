A Istanbul attesa una nuova protesta dell'opposizione per Imamoglu

E' attesa per oggi a mezzogiorno (le 10 in Italia) una nuova grande mobilitazione dell'opposizione in Turchia, con una manifestazione indetta dal Chp, il partito di del sindaco di Istanbul incarcerato e sollevato dall'incarico, Ekrem Imamoglu, principale rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdogan.

L'appello del leader del Chp, Ögür Özel, prevede il raduno della folla nella parte asiatica della metropoli, oltre il Bosforo, "per continuare la marcia verso il potere". L'arresto di Imamoglu il 19 marzo, per accuse ritenute politicamente pretestuose, ha scatenato in tutta la Turchia un'ondata di proteste senza precedenti da oltre un decennio, con decine di migliaia di dimostranti scesi in piazza ogni sera fino a lunedì sera. I giovani e gli studenti hanno cercato di proseguire la mobilitazione, ma la repressione in corso, con arresti di manifestanti, giornalisti e avvocati nelle loro case all'alba, sembra scoraggiare anche i più determinati.

Secondo l'avvocato Ferhat Güzel, nella sola Istanbul, fino a venerdì erano già stati arrestati 511 studenti, di cui 275 incarcerati. "Ma questo numero è probabilmente molto più alto", ha detto all'Afp. Secondo gli ultimi dati ufficiali pubblicati giovedì, sono state arrestate più di 2.000 persone, di cui 260 incarcerate.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA