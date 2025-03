Trump: 'La Groenlandia è molto importante per la pace nel mondo'

"La Groenlandia è molto importante per la pace nel mondo". Lo ha detto oggi il presidente americano Donald Trump, poco prima dell'atterraggio del suo vice JD Vance, insieme alla moglie Usha, alla base militare spaziale americana di Pituffik, nel nord ovest dell'isola artica, che è un territorio autonomo della Danimarca.

Gli Stati Uniti devono prendere il controllo della Groenlandia per "la pace nel mondo", ha detto Trump. "Non stiamo parlando di pace per gli Stati Uniti. Stiamo parlando di pace nel mondo. Stiamo parlando di sicurezza internazionale", ha aggiunto Trump.

La visita dei Vance in Groenlandia ha irritato i politici sia in Groenlandia che in Danimarca. Quattro dei cinque partiti del Parlamento groenlandese hanno formato oggi una coalizione di governo. Jens-Frederik Nielsen, leader del partito liberale Demokaatit è il nuovo premier mentre il suo predecessore Múte B. Egede è il responsabile per le tasse e le finanze.

Soltanto il partito più ardentemente indipendentista, Naleraq , arrivato secondo alle elezioni di inizio mese, non farà parte della coalizione, dopo essersi ritirato dai colloqui la scorsa settimana.

L'arrivo del vice presidente statunitense ancor prima che un governo fosse formato ha irritato il nuovo premier: "J.D. Vance sta atterrando in una struttura che appartiene a loro. Tutta questa situazione, venendo in visita quando non c'è un governo al potere, manca di rispetto a un alleato" ha dichiarato Nielsen.

Vance e la moglie precedentemente avevano in programma di visitare anche la capitale groenlandese Nuuk e la cittadina di Sisimiut ma hanno poi cambiato i piani, limitandosi esclusivamente alla visita alla base.

"È un peccato, ma ora abbiamo un governo che deve mettersi al lavoro", ha ribadito Nielsen parlando con diversi media danesi presso il Parlamento a Nuuk.

E la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha scritto sui social: "Congratulazioni al nuovo governo della Groenlandia e al premier eletto Jens-Frederik Nielsen. Meritate partner che vi rispettino e vi trattino come pari. E l'Unione Europea è orgogliosa di essere un partner del genere per voi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA