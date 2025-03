Musk: 'xAI ha acquistato il social X'

Elon Musk riorganizza il suo impero. Il miliardario annuncia che xAI, la sua startup per l'intelligenza artificiale, ha acquistato X, l'ex Twitter. L'operazione "valuta xAI a 80 miliardi e X a 33 miliardi", ovvero 45 miliardi meno 12 miliardi di debito.

"Il futuro di xAI e X è intrecciato. Oggi assumiamo il primo passo per unire i dati, i modelli, la distribuzione e i talenti. Questa combinazione sbloccherà un immenso potenziale unendo le capacità avanzate e l'esperienza di xAI con l'enorme portata di X. La nuova società offrirà esperienze più intelligenti e significative a miliardi di persone, pur rimanendo fedele alla sua missione principale di ricerca della verità e avanzamento della conoscenza", ha spiegato Musk. "Fin dalla sua fondazione due anni fa, xAI è rapidamente divenuta uno dei principali laboratori di intelligenza artificiale al mondo, costruendo modelli e data center a velocità e scala senza precedenti", ha aggiunto il miliardario descrivendo X come la "piazza digitale dove più di 600 milioni di utenti attivi si recano per trovare in tempo reale le fonti della verità concreta e, negli ultimi due anni, è stata trasformata in una delle aziende più efficienti al mondo, posizionandosi per garantire la crescita futura".

Musk ha acquistato Twitter per 44 miliardi nel 2022 e dopo averne assunto il controllo ha tagliato i costi e l'ha riorganizzata, trasformandola in X. La piattaforma social è stata usata dall'uomo più ricco del mondo per promuovere Grok, la chatbot sviluppata da xAI, la startup in diretta concorrenza con OpenAI, che Musk ha contribuito a fondare prima di prenderne le distanze. L'unione fra xAI e X concede a Grok "un vantaggio unico", affermano gli analisti osservando come la chatbot avrà infatti accesso a un vasto ammontare di dati per essere addestrata. L'acquisizione di X arriva mentre Musk è al centro delle critiche per i tagli del suo Dipartimento per l'Efficienza del Governo. Per cercare di calmare le polemiche, il miliardario si è presentato su Fox con alcuni dei suoi dipendenti del Doge nel tentativo di parlare agli americani e difendere il suo lavoro. Descrivendosi come servitori pubblici che vogliono aiutare a migliorare il bilancio dell'America, Musk e il suo staff hanno ribadito la loro intenzione di ridurre il deficit di 1.000 miliardi di dollari con tagli da quattro miliardi al giorno. "L'America sarà in condizioni molto migliori. I programmi essenziali funzioneranno e il futuro sarà fantastico", ha detto Musk accompagnato da sette membri della sua squadra fra i quali il fedelissimo Steve Davis, che ha lavorato per SpaceX e X, e Joe Gebbia, il miliardario co-fondatore di Airbnb. "Questa è una rivoluzione, probabilmente la maggiore nel governo", ha aggiunto Musk. "Vogliamo eliminare sprechi e frodi e ridurre la spesa del 15% e questo è fattibile. Il governo non è efficiente e ci sono molti sprechi e frodi - ha messo in evidenza Musk -. Quindi siamo fiduciosi che una riduzione del 15% possa essere fatta senza compromettere nessuno dei servizi governativi critici".



