Carney: 'Ho avvisato Trump che reagiremo ai dazi Usa'

Il primo ministro canadese Mark Carney ha dichiarato di aver avvisato Donald Trump che il suo governo imporrà tariffe di ritorsione sui prodotti americani a partire dal 2 aprile, se entreranno in vigore i dazi Usa.

L'ufficio di Carney ha confermato comunque che la telefonata di oggi con Trump è stata una "conversazione molto costruttiva". aggiungendo che i due leader "hanno concordato di iniziare negoziati esaustivi su una nuova relazione economica e di sicurezza" subito dopo le elezioni in Canada del 28 aprile.

Il presidente americano, da parte sua, si è limitato a scrivere su Truth: "Ho appena finito di parlare con il primo ministro del Canada Mark Carney. È stata una chiamata estremamente produttiva, siamo d'accordo su molte cose e ci incontreremo subito dopo le prossime elezioni canadesi per lavorare su elementi di politica, affari e tutti gli altri fattori, che finiranno per essere grandiosi sia per gli Stati Uniti d'America che per il Canada".

