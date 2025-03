Ucciso in un attacco aereo su Gaza il portavoce di Hamas

Il portavoce di Hamas, Abdel-Latif Al-Qanoua, è morto in un attacco aereo israeliano nel nord della Striscia di Gaza: lo riferiscono stamattina i media affiliati al movimento islamista palestinese.

Qanoua è l'ultima delle figure chiave di Hamas ad essere uccisa da quando Israele ha ripreso le sue operazioni militari nella Striscia. La sua tenda è stata colpita a Jabalia, afferma la tv Al-Aqsa. Nello stesso attacco sono rimaste ferite diverse persone, mentre raid separati hanno fatto stanotte almeno ucciso almeno sei morti a Gaza City.

Ore dopo, l'esercito israeliano e lo Shin Bet hanno confermato, in una dichiarazione congiunta, l'uccisione del portavoce di Hamas, in un attacco aereo nel nord della Striscia di Gaza la notte scorsa. Lo riporta il Time of Israel.

Qanoua, aggiunge la nota, ha anche lavorato come agente nell'ala militare del gruppo terroristico, oltre a essere stato, come portavoce, uno dei "principali istigatori" di Hamas.

"Qanoua ha sistematicamente utilizzato piattaforme mediatiche per scopi di propaganda, terrore psicologico e distribuzione di false informazioni sulle attività di Hamas nella Striscia di Gaza e al di fuori di essa", si legge nella dichiarazione.





