Missili su Tel Aviv, volo Ita  costrettoad allontanarsi, poi atterrato in totale sicurezza

In riferimento alle notizie circolate a mezzo stampa in merito al volo ITA Airways AZ806 partito da Roma Fiumicino in atterraggio a Tel Aviv costretto ad allontanarsi sul mare per l'arrivo di due missili dallo Yemen, la Compagnia comunica che il volo in oggetto, dopo una breve attesa, è atterrato in totale sicurezza alle 13:50 e non ci sono state conseguenze per i passeggeri e per l'equipaggio a bordo". Lo fa sapere Ita in una nota.

"La Compagnia - viene specificato - continua a monitorare attentamente le evoluzioni geopolitiche nell'area mediorientale valutando i possibili impatti delle stesse sulle proprie operazioni".

Il volo era stato costretto ad allontanarsi sul mare per l'arrivo di due missili dallo Yemen. Le sirene d'allarme sono suonate all'aeroporto di Tel Aviv e in altre zone di Israele. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. Secondo l'Idf, l'allarme è scattato dopo il lancio di un missile dallo Yemen. Nell'affollato aeroporto Ben Gurion si sono udite esplosioni. Migliaia di persone, in partenza per le vacanze di Pasqua, si sono rifugiate nei ricoveri.





