Missili su Tel Aviv, volo della Ita Airways in arrivo torna sul mare

Un volo della Ita Airways in atterraggio a Tel Aviv è stato costretto ad allontanarsi sul mare per l'arrivo di due missili dallo Yemen. Tutti i voli sono ancora fermi al Ben Gurion. Lo ha appreso l'ANSA.

Le sirene d'allarme stanno suonando all'aeroporto di Tel Aviv e in altre zone di Israele. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. Secondo l'Idf, l'allarme è scattato dopo il lancio di un missile dallo Yemen. Nell'affollato aeroporto Ben Gurion si sono udite esplosioni. Migliaia di persone, in partenza per le vacanze di Pasqua, si sono rifugiate nei ricoveri.

Le sirene d'allarme hanno ripreso a suonare all'aeroporto Tel Aviv, mentre sono state udite altre esplosioni, non è chiaro se provocate dalle intercettazioni antimissile dell'Iron Dome. Lo ha constatato l'ANSA sul posto.



