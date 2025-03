La ministra per la sicurezza interna Usa in El Salvador 'per aumentare le deportazioni'

La ministra per la sicurezza interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, è il secondo alto funzionario del governo Trump a visitare El Salvador, dopo la missione di Marco Rubio a febbraio.

Nel Paese centroamericano, Noem si è recata al Centro di confinamento antiterrorismo (Cecot), accompagnata dal ministro della Sicurezza Gustavo Villatoro. Poi l'incontro con il presidente Nayib Bukele, con il quale ha affermato che discuterà "di come aumentare il numero di voli di deportazione dagli Usa per i criminali violenti". Il Cecot è una delle circa 20 carceri di El Salvador. La struttura è stata costruita in tempi record e inaugurata il 31 gennaio 2023.

Le deportazioni dei membri dell'organizzazione criminale Tren de Aragua nel Centro di detenzione per terroristi salvadoregni, ha scritto la funzionaria su X, "hanno inviato al mondo il messaggio che l'America non è più un rifugio sicuro per i delinquenti violenti. Sarò a El Salvador per vedere in prima persona il centro di detenzione in cui sono rinchiusi i peggiori criminali".

