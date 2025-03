Effetti collaterali da cura per il cancro, Re Carlo a riposo

Re Carlo d'Inghilterra ha annullato gli appuntamenti pubblici a causa di alcuni effetti collaterali subiti oggi come conseguenza dei trattamenti contro il cancro. Lo riferisce la Bbc.

"A seguito di un trattamento medico programmato e in corso per il cancro, questa mattina il Re ha riscontrato effetti collaterali temporanei che hanno richiesto un breve periodo di osservazione in ospedale", ha affermato un portavoce di Buckingham Palace. "Sua Maestà è ora tornato a Clarence House e, come misura precauzionale, in seguito al parere medico, anche gli appuntamenti di domani saranno riprogrammati".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA