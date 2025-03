Zelensky: 'Gli attacchi russi segno che Mosca non vuole la pace'

"Lanciare attacchi su larga scala dopo i negoziati di cessate il fuoco è un chiaro segnale al mondo intero che Mosca non perseguirà una vera pace": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, commentando l'attacco russo di ieri sera e affermando che "dall'11 marzo, c'è stata una proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco totale, una cessazione completa degli attacchi. E letteralmente ogni notte, attraverso i suoi attacchi, la Russia continua a dire "no" alla proposta di pace dei nostri partner".

"Ieri sera - afferma Zelensky -, nei nostri cieli si sono verificate altre 117 prove di come la Russia continui a trascinare questa guerra: 117 droni d'attacco, la maggior parte dei quali Shahed. Un numero significativo è stato abbattuto dai nostri difensori aerei. Dnipro, Sumy, Cherkasy e altre regioni sono state attaccate dalla Russia. C'è stato un massiccio attacco di droni su Kryvyi Rih, che ha preso di mira un'impresa locale e infrastrutture civili. A Okhtyrka, nella regione di Sumy, sono state danneggiate case, negozi e infrastrutture civili. Anche le comunità nelle regioni di Donetsk, Kharkiv e Zaporizhzhia sono state colpite".

"Tutti coloro che sono stati colpiti devono ricevere assistenza. Ma ci deve essere anche una chiara pressione e una forte azione da parte del mondo sulla Russia: più pressione, più sanzioni dagli Stati Uniti, per fermare gli attacchi russi", conclude il presidente ucraino.







Vertice sull'Ucraina con Meloni, Salvini, Tajani e Crosetto

Vertice a Palazzo Chigi in mattinata per definire una linea comune in vista del summit "sulla pace e la sicurezza dell'Ucraina" della 'coalizione di volenterosi' a cui parteciperà domani la premier Giorgia Meloni a Parigi. La notizia, anticipata da diversi quotidiani, è confermata da fonti di governo. Alla riunione di governo, prevista alle 11.30, a quanto si apprende, partecipano Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani (in videocollegamento dal Friuli Venezia Giulia) e Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, nonché di militari e diplomatici.

